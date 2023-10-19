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«Барселона» может подписать игрока «ПСЖ»

Дата публикации: 19-10-2023

«Барселона» может усилиться Карлосом Солером, правами на которого владеет «ПСЖ». Хавбека не устраивает его положение в парижской команде, где ему выделяют не так много игрового времени. В связи с этим испанец думает о том, чтобы поменять команду этой зимой.

«TodoFichajes» пишет, что карьера Солера может продолжиться в Ла Лиге. В услугах футболиста заинтересованы «Реал Сосьедад», «Барселона» и «Атлетико». Его трансфер оценивается в сумму около 20 млн евро.

Солер является воспитанником академии «Валенсии». С «Пари Сен-Жермен» он связан контрактом до лета 2027 года. В этом сезоне полузащитник выходил на поле в футболке парижан в 6 встречах (110 минут игрового времени).

Трансферная стоимость Солера равняется 20 млн евро.

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