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Лунин стал трансферной целью легендарного клуба – «Реал» блокирует переход в январе

Дата публикации: 19-10-2023

Голкипер «Реала» Андрей Лунин приглянулся 53-кратному чемпиону Шотландии.

Даже травма Тибо Куртуа не помогла украинцу изменить свое положение. «Королевский клуб» подписал Кепу Аррисабагу, который и стал первым номером в команде Карло Анчелотти. Так что будущее Лунина все дальше от «Сантьяго Бернабеу».

По информации «Record Sport», в трансфере Лунина заинтересован шотландский «Селтик». Брендан Роджерс видит в 24-летнем украинце потенциал заменить приближающегося к завершению карьеры Джо Харта. Впрочем, шансов на январский переход крайне мало, поскольку «Реалу» нужен резервный кипер, пока не вернется Куртуа.

В списке «кельтов» также был Кевин Келлехер из «Ливерпуля», но Юрген Клопп также не хочет искать нового второго вратаря посреди сезона.

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