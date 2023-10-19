Лунин стал трансферной целью легендарного клуба – «Реал» блокирует переход в январе

Дата публикации: 19-10-2023

Голкипер «Реала» Андрей Лунин приглянулся 53-кратному чемпиону Шотландии.



Даже травма Тибо Куртуа не помогла украинцу изменить свое положение. «Королевский клуб» подписал Кепу Аррисабагу, который и стал первым номером в команде Карло Анчелотти. Так что будущее Лунина все дальше от «Сантьяго Бернабеу».



По информации «Record Sport», в трансфере Лунина заинтересован шотландский «Селтик». Брендан Роджерс видит в 24-летнем украинце потенциал заменить приближающегося к завершению карьеры Джо Харта. Впрочем, шансов на январский переход крайне мало, поскольку «Реалу» нужен резервный кипер, пока не вернется Куртуа.



В списке «кельтов» также был Кевин Келлехер из «Ливерпуля», но Юрген Клопп также не хочет искать нового второго вратаря посреди сезона.