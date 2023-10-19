Неймар порвал «кресты» и готовится к операции

Дата публикации: 19-10-2023

Бразилец в матче за сборную получил страшную травму, которая может оставить его без футбола до лета.



Неймар травмировался в матче Уругвай – Бразилия. Лидера «селесао» вынесли на носилках под занавес первого тайма. Из-за слез футболиста сразу стало понятно, что травма серьезная.



Неймар порвал переднюю крестообразную связку колена и получил разрыв мениска, сообщает пресс-служба «Аль-Хиляля». Бразильцу понадобится операция, а восстановление может затянуться на 10 месяцев.



Звездный футболист летом перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро. За новый клуб он сыграл 5 встреч, в которых отличился 1 голом и двумя ассистами.