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Месси выиграет 8-й «Золотой мяч» – пресса трубит об утечке результатов голосования

Дата публикации: 19-10-2023

Аргентинский феномен Лионель Месси может готовиться к получению очередной престижной награды.

Золотой мяч-2023 окажется в руках Месси, сообщает «Evening Standard» со ссылкой на испанское издание «Sport». Журналисты якобы зафиксировали утечку результатов голосования.

Таким образом, 36-летний форвард выиграет восьмой «Золотой мяч» благодаря победе Аргентины на ЧМ-2022. Месси станет первым футболистом, награжденным «Ballon d'Or», который играет не в Европе.

Аргентинец обойдет в голосовании трех звезд нового поколения: Холанда, Беллингема и Мбаппе. Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.

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