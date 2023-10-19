Месси выиграет 8-й «Золотой мяч» – пресса трубит об утечке результатов голосования

Дата публикации: 19-10-2023

Аргентинский феномен Лионель Месси может готовиться к получению очередной престижной награды.



Золотой мяч-2023 окажется в руках Месси, сообщает «Evening Standard» со ссылкой на испанское издание «Sport». Журналисты якобы зафиксировали утечку результатов голосования.



Таким образом, 36-летний форвард выиграет восьмой «Золотой мяч» благодаря победе Аргентины на ЧМ-2022. Месси станет первым футболистом, награжденным «Ballon d'Or», который играет не в Европе.



Аргентинец обойдет в голосовании трех звезд нового поколения: Холанда, Беллингема и Мбаппе. Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.