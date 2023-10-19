Робертсон может перенести операцию и пропустить 3-4 месяца из-за травмы

Дата публикации: 19-10-2023

Шотландский фулбек Энди Робертсон не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы.



Робертсон получил повреждение в матче за сборную Шотландии против Испании. Энди серьезно травмировал плечо во время столкновения с голкипером соперника. Он даже не смог доиграть первый тайм.



«Ливерпуль» ждет результатов обследования, чтобы понять, нужна ли футболисту операция, сообщает «Liverpool Echo». Хирургическое вмешательство оставит Робертсона вне игры на 3-4 месяца.



Энди точно не поможет команде Юргена Клоппа в мерсисайдском дерби, которое состоится в этот уик-энд. Он выходил в основе на все важные матчи команды в сезоне.