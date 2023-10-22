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Президент «Барселоны» Лапорта: У нас была возможность продать де Йонга за 100 млн евро

Дата публикации: 22-10-2023

Президент «Барселоны» заявил, что клуб мог продать Френки де Йонга.

«Мы могли продать де Йонга за сумму в 100 000 000 евро. Однако мы решили отказаться от данного предложения, чтобы не снижать свой потенциал, поскольку Френки входит в число ключевых игроков команды», - цитирует Жоана Лапорту в своем Твиттер-аккаунте (соцсети «Х») Фабрицио Романо.

Состав каталонцев де Йонг пополнил в 2019 году. Клуб заплатил за него 86 млн евро. В сезоне 2023/2024 голландец провел за «Барселону» 7 встреч и отличился 1 раз.

Соглашение 26-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года. Ориентировочный ценник на де Йонга составляет 75 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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