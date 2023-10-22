Источник: «Ливерпуль» достиг устной договоренности с Осимхеном

Дата публикации: 22-10-2023

По данным Вальтера де Маджо, «Ливерпулю» удалось договориться с Виктором Осимхеном по условиям сотрудничества.



«Наполи» согласовал с Осимхеном пролонгацию контракта, но после этого агент футболиста Календа и сам форвард нарушили обещание. Что произошло? Появилась еще одна команда из Англии. Речь идет о «Ливерпуле», с которым у Осимхена уже есть устная договоренность. Следует уточнить: контракт будет заключен между «мерсисайдцами» и нападающим без участия «Наполи». Хочется верить, что Де Лаурентису удастся сохранить Осимхена в команде хотя бы до лета, но уверенности в этом нет», - рассказал де Маджо.



С неаполитанским клубом нигериец связан контрактом до 2025 года. В текущем сезоне в активе Осимхена 10 игр в составе «Наполи» (6 голов, 1 ассист).