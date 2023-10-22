«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала

Дата публикации: 22-10-2023

«TodoFichajes» информирует, что «Реал» определился с одной из приоритетных трансферных целей. В Мадриде хотят сформировать связку из Беллингема и Мусиалы. В клубе уверены, что молодые звезды смогут сделать «сливочных» сильнее.



Мусиала принадлежит «Баварии», но в мюнхенской команде ему предоставляют не так много игровой практики. Ранее сообщалось, что полузащитник не спешит продлевать контракт с немецким грандом. При этом среди претендентов на него также значится «Ливерпуль».



Трудовые отношения Мусиалы с «Баварией» истекают в 2026 году. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего хавбека 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 8 встречах за «красных».



Рыночная стоимость Мусиалы – 110 млн евро (по версии ресурса «Transfermarkt»).