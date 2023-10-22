00:15 ()
Свернуть список

Моуринью может вернуться в «Интер»

Дата публикации: 22-10-2023

По окончании сезона у «Интера» может смениться наставник. Как пишет «TodoFichajes», руководство миланцев уже начало поиски специалиста, который смог бы возглавить клуб после ухода Симоне Индзаги.

Приоритетным вариантом для «Интера» является Диего Симеоне, тренирующий «Атлетико». Ранее специалист говорил о том, что был бы не против поработать с миланской командой, цвета которой он защищал в бытность футболистом. Вместе с тем Симеоне уже давно тренирует «матрасников» и неясно, захочет ли он уезжать из Мадрида.

В качестве альтернативы аргентинскому коучу «Интер» рассматривает Жозе Моуринью, связанного контрактом с «Ромой» до лета 2024 года. Португальский наставник уже управлял «нерадзурри» в период с 2008 по 2010 год. За это время клуб дважды выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также победил в Лиге чемпионов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close