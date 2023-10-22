Моуринью может вернуться в «Интер»

Дата публикации: 22-10-2023

По окончании сезона у «Интера» может смениться наставник. Как пишет «TodoFichajes», руководство миланцев уже начало поиски специалиста, который смог бы возглавить клуб после ухода Симоне Индзаги.



Приоритетным вариантом для «Интера» является Диего Симеоне, тренирующий «Атлетико». Ранее специалист говорил о том, что был бы не против поработать с миланской командой, цвета которой он защищал в бытность футболистом. Вместе с тем Симеоне уже давно тренирует «матрасников» и неясно, захочет ли он уезжать из Мадрида.



В качестве альтернативы аргентинскому коучу «Интер» рассматривает Жозе Моуринью, связанного контрактом с «Ромой» до лета 2024 года. Португальский наставник уже управлял «нерадзурри» в период с 2008 по 2010 год. За это время клуб дважды выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также победил в Лиге чемпионов.