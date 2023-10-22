ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе

Дата публикации: 22-10-2023

Боссы ПСВ в восторге от игры Серджино Деста, который пополнил состав команды из Эйндховена минувшим летом в рамках арендного соглашения.



Контрактом американца владеет «Барселона». По информации «Mundo Deportivo», на фоне столь успешной игры Деста ПСВ уже сейчас рассматривает вариант с полноценным подписанием защитника.



В текущем сезоне футболист провел за голландскую команду 8 матчей (без результативных действий).



Соглашение Деста с каталонцами действует до середины 2025 года. Рыночный ценник на 22-летнего защитника, согласно данным Transfermarkt.de, составляет € 13 млн.



За сборную США Дест провел 28 встреч, в которых отметился 2 забитыми мячами.