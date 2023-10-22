«Милан» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»

Дата публикации: 22-10-2023

Экс-форвард «Баварии», в настоящий момент играющий в составе «Болоньи», может пойти на повышение. Интерес к Джошуа Зиркзее проявляет «Милан». Информацией поделился ресурс «Fichajes».



«Россонери» продолжают искать замену для Оливье Жиру и видят в нападающем «Болоньи» альтернативу возрастному французу.



Зиркзее перебрался в Италию в августе 2022 года. Его трансфер обошелся «красно-синим» в 8,5 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету 22-летнего голландца 9 матчей за итальянскую команду, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.



С «Болоньей» Зиркзее связан трудовыми отношениями до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока равняется 13 000 000 евро («Transfermarkt»).