Джеррард не получит усиления из Англии – экс-игрок «МЮ» шокировал финансовыми аппетитами

Дата публикации: 22-10-2023

Опытный полузащитник Джесси Лингард не станет игроком «Аль-Иттифака», хотя оставил о себе хорошее впечатление работой на тренировках.



В последний месяц 30-летний Лингард тренировался в составе «Аль-Иттифака». Ожидалось, что саудовский клуб подпишет контракт с англичанином. Но, как ни странно, не хватило денег. У клуба из Саудовской Аравии. Бывает и такое.



Стивен Джеррард и руководители клуба впечатлены Лингардом, который демонстрировал хороший уровень на тренировках. Но контракт бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед» не предлагали, потому что у клуба нет таких денег. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в «Twitter».



Для того чтобы подписать Лингарда, «Аль-Иттифаку» нужно продать двух футболистов. Клуб этого делать не планирует. Из-за финансовых аппетитов игрока перехода в «Аль-Иттифак» не будет.



Напомним, Лингард находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон бывший хавбек сборной Англии без особых успехов отыграл за «Ноттингем Форест» – 17 матчей в АПЛ, ни одного результативного действия. После этого полузащитник тренировался в «Вест Хэме», но не убедил Дэвида Мойеса.