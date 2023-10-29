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Джикия сломал ребро на тренировке

Дата публикации: 29-10-2023

«Спартак» потерял Георгия Джикию примерно на месяц. Защитник сломал ребро во время тренировки. Информацией, ссылаясь на источник из окружения «красно-белых», поделился «Чемпионат».

Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, подтвердил, что футболист не поехал в Воронеж на встречу с «Факелом» в связи с повреждением. При этом комментировать характер травмы агент отказался и рекомендовал уточнить данную информацию в «Спартаке».

Контракт Джикии с «красно-белыми» рассчитан до следующего лета. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего защитника 9 встреч за «Спартак» (без результативных действий).

Ориентировочная стоимость Джикии равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»).

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