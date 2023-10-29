«Ювентус» может продлить Рабио на год по нынешним условиям контракта

Дата публикации: 29-10-2023

В «Ювентусе» не хотят затягивать с переподписанием соглашения с Адриеном Рабио. «La Gazzetta dello Sport» утверждает, что туринцы намерены заключить с полузащитником новый контракт на 1 сезон с сохранением текущего размера зарплаты. Также рассматривается вариант с продлением сотрудничества на 3 года. В этом случае «Ювентус» хотел бы снизить французу зарплату, однако сам Адриен вряд ли согласится принять такие условия.



Минувшим летом Рабио продлил соглашение с «Ювентусом» на 1 сезон, несмотря на интерес к нему со стороны команд АПЛ, включая «МЮ».



Текущий контракт хавбека со «старой синьоры» истекает летом 2024 года. В этом сезоне француз появлялся на поле в составе «Юве» в 9 играх (1 забитый мяч, 2 ассиста).