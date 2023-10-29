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Осимхен не смог договориться с «Наполи»

Дата публикации: 29-10-2023

«DeadlineDayLive» информирует, что «Наполи» не удалось прийти к соглашению с Виктором Осимхеном по поводу нового контракта. В ближайшем будущем нигериец может покинуть Неаполь.

Сообщается, что переговоры между сторонами провалились. По действующему соглашению форвард связан трудовыми отношениями с «Наполи» до середины 2025 года.

В текущем сезоне в активе 24-летнего футболиста 10 встреч за «адзурри», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

По данным Transfermarkt.de, рыночный ценник на нигерийца, который в минувшем сезоне выиграл гонку бомбардиров Серии А, составляет 120 000 000 евро.

Интерес к Осимхену проявляют «Ливерпуль» и «Челси».

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