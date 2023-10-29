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Клопп нашел нового защитника для «Ливерпуля»

Дата публикации: 29-10-2023

Гонсалу Инасиу может сменить «Спортинг» на «Ливерпуль». По информации издания «Bild», защитник стал главной трансферной целью «мерсисайдцев».

На покупке 22-летнего португальца настаивает Юрген Клопп, возглавляющий английскую команду. Трансфер защитника оценивается в сумму около 50 млн евро.

Инасиу обучался футболу в академии «Спортинга». За первую команду «львов» португалец он сыграл в октябре 2020 года. В сезоне 2023/2024 Гонсалу выходил на поле в футболке лиссабонского клуба в 12 матчах и не отметился результативными действиями.

Трудовые отношения Инасиу со «Спортингом» действуют до июня 2027 года. Рыночная стоимость защитника составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).

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