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«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»

Дата публикации: 29-10-2023

Алехандро Гримальдо может уйти из «Байера». Защитник, являющийся воспитанником «Барселоны», может продолжить карьеру в Ла Лиге. Согласно информации, размещенной в соцсети Экремом Конуром, к Гримальдо присутствует предметный интерес со стороны «Реала».

Фулбек находился в структуре «Барселоны» до конца 2015 года, после чего перебрался в «Бенфику». В «Байер» Гримальдо перешел минувшим летом в ранге свободного агента.

В нынешнем сезоне испанец провел за «фармацевтов» 12 встреч, отличившись 5 раз и отдав 5 голевых передач.

С «Байером» Гримальдо связан контрактом до июня 2027 года. Рыночный ценник на 28-летнего футболиста равняется 25 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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