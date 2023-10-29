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Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 29-10-2023

Рио Фердинанд, известный по выступлениям за «МЮ», назвал игроков, которые, по его мнению, усилили бы оборонительные порядки клуба.

«Мне нравится игрок «Ланса» (говорит о Кевине Дансо). Он реально хорош. Также отлично выглядит Араухо, принадлежащий «Барселоне». Не так важно, возможно ли договориться о его переходе. Он превосходный футболист, исключительный защитник. У него имеются необходимые качества, чтобы заиграть в АПЛ. Среди других он заметно выделяется, но мне неизвестно, реально ли его подписать «Манчестер Юнайтед», - публикует слова Фердинанда ресурс «Centre Devils».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы», занимающиеся поиском защитника, присматриваются к Жан-Клеру Тодибо, принадлежащему «Ницце», и Гонсалу Инасиу, выступающему за «Спортинг».

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