Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»
Рио Фердинанд, известный по выступлениям за «МЮ», назвал игроков, которые, по его мнению, усилили бы оборонительные порядки клуба.
«Мне нравится игрок «Ланса» (говорит о Кевине Дансо). Он реально хорош. Также отлично выглядит Араухо, принадлежащий «Барселоне». Не так важно, возможно ли договориться о его переходе. Он превосходный футболист, исключительный защитник. У него имеются необходимые качества, чтобы заиграть в АПЛ. Среди других он заметно выделяется, но мне неизвестно, реально ли его подписать «Манчестер Юнайтед», - публикует слова Фердинанда ресурс «Centre Devils».
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы», занимающиеся поиском защитника, присматриваются к Жан-Клеру Тодибо, принадлежащему «Ницце», и Гонсалу Инасиу, выступающему за «Спортинг».