СМИ узнали о желании «Милана» сохранить Жиру

Дата публикации: 31-10-2023

«Милан» намерен продлить контракт нападающего Оливье Жиру, действующий до лета 2024 года, еще на один год.



При этом 37-летнему форварду есть из чего выбирать – сообщается, что он уже получил выгодные предложения от клубов из Саудовской Про-лиги и североамериканской МЛС.



Несмотря на возраст, французский бомбардир в настоящее время переживает ренессанс. В нынешнем сезоне он забил шесть голов (два из них – в ворота «Наполи» 29 октября) и отдал три ассиста в 9 матчах Серии А. Всего на счету Оливье 52 результативных действия в 97 поединках за «россонери».



Также Жиру продолжает карьеру в сборной Франции (126 матчей, 54 гола). В марте он стал самым возрастным полевым игроком в истории «трёхцветных».



«Милан» в чемпионате Италии занимает третье место, отставая на три очка от «Интера» и на одно – от «Ювентуса». Команда Стефано Пиоли остается без побед с 7 октября, а в Лиге чемпионов ни разу не забила в трех стартовых турах.



Источник – журналист Николо Скира.