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Романо: 2 ноября «Реал» объявит о подписании нового контракта с Родриго

Дата публикации: 01-11-2023

Фабрицио Романо сообщил в «Twitter» (соцсеть «Х»), что 2-го ноября будет официально объявлено о новом соглашении между «Реалом» и Родриго Гоэсом.

Инсайдер уточнил, что стороны пролонгируют сотрудничество до лета 2028 года. После переподписания контракта размер отступных за одного из ключевых футболистов «сливочных» составит 1 млрд евро.

Состав мадридцев Родриго пополнил в 2019 году, перебравшись из «Сантоса». За бразильца «Реал» выложил 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «королевский клуб» 14 встреч, отличившись 2 раза и отдав 1 результативный пас.

Рыночный ценник на 22-летнего вингера составляет 100 млн евро («Transfermarkt»). Действующий контракт Родриго с «Реалом» истекает в 2025 году.

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