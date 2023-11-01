Источник: Месси изъявил желание стать спортивным директором «Барселоны»

Дата публикации: 01-11-2023

«El Chiringuito» утверждает, что Лионель Месси, в настоящий момент защищающий цвета американского «Интера Майами», готов занять должность спортивного директора «Барселоны».



Вместе с тем если у Месси будет предложение стать техническим директором сборной от аргентинской Ассоциации футбола, то он выберет именно его.



30-го октября был объявлен обладатель «Золотого мяча» по итогам прошедшего сезона. Издание «France Football» в очередной раз назвало Месси лучшим футболистом. Для аргентинца награда стала 8-й в карьере.



В сезоне 2022/2023 форвард представлял «ПСЖ». В 41 матче за парижан он отметился 21 голом и 20 ассистами и завоевал чемпионство в Лиге 1. Также Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной.