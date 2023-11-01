Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»

Дата публикации: 01-11-2023

В числе кандидатов на место наставника «Актобе» значится Леонид Слуцкий. Информацией поделился ресурс «Metaratings».



Сообщается, что в казахстанской команде рассматривают Слуцкого в качестве одного из главных претендентов на должность нового тренера команды в случае, если клуб завершит сотрудничество с Андреем Карповичем. Среди других кандидатов значится Магомед Адиев, в настоящий момент возглавляющий сборную Казахстана.



«Актобе» по итогам 26 туров разместился на 3-м месте в чемпионате страны, что позволило клубу получить путевку в Лигу конференций сезона 2024/2025.



Слуцкий в настоящий момент является безработным. В 2019-2022 годах он находился у руля «Рубина». Под его руководством казанцы вылетели в ФНЛ.