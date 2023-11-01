АПЛ намерена расследовать переходы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»

Дата публикации: 01-11-2023

Издание «Daily Mail» пишет, что в АПЛ собираются расследовать схему трансферов Самуэля Это'О и Виллиана, состоявшихся в 2013 году. Оба футболиста перешли из «Анжи» в «Челси».



В ходе расследования планируется установить, почему часть выплат за трансферы, осуществленные лондонцами, поступила не «Анжи», а другим российским компаниям, не имеющим отношения к футболу.



«Челси» подписал Это’О бесплатно, а за Виллиана «синие» заплатили махачкалинской команде 35,5 млн евро.



В финансовой отчетности «Челси» по данным переходам есть определенные неясности. Их обнаружило новое руководство клуба. Если вина лондонской команды будет доказана, то «Челси» могут оштрафовать и снять очки.