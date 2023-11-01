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«Реал» продлил контракт с одним из лидеров клуба

Дата публикации: 01-11-2023

В пресс-службе «Реала» сообщили о пролонгации договора с Винисиусом Жуниором до июня 2027 года. Стороны согласовали условия новой сделки еще в 2022 году, но официально о продлении сотрудничества было объявлено лишь 31-го октября.

Фабрицио Романо уточнил детали нового контракта с Винисиусом. Инсайдер написал в соцсети, что отступные за бразильца после переподписания соглашения составили 1 млрд евро.

«Реал» оформил переход Винисиуса в 2018 году. В настоящий момент бразилец является одним из лидеров «галактикос». В сезоне 2023/2024 форвард забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 10 встречах.

Ориентировочная стоимость Винисиуса равняется 150 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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