Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Дата публикации: 01-11-2023

Агент Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту», прокомментировал информацию о возможном завершении сотрудничества защитника с петербургской командой.



«Сейчас я не готов говорить про игровое время Роберта или его будущее. Пока без комментариев», - приводит слова Луиса Фернандо Гарсии ресурс «Sport24».



Ранее на страницах «Евро-Футбол» появилась информация, что Ренана не устраивает ситуация в «Зените», и бразилец намерен уйти из клуба из-за недостатка игровой практики.



В петербургскую команду центрбек перебрался в январе 2023 года. В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста 7 игр за «Зенит» (без результативных действий). Трудовые отношения Ренана с «сине-бело-голубыми» действуют до середины 2028 года.