Ставьте без риска на спортивные события на 1xBet

Дата публикации: 03-11-2023

У нас отличная новость! Наш партнер, букмекерская компания 1xBet, предлагает всем любителям ставок поддержать своих фаворитов без страха проигрыша. Благодаря их акции “Ставка без риска” вы можете делать ставки и в случае неудач получать свои средства назад.

Как принять участие в акции “Ставка без риска”?

Все очень просто. Для начала перейдите на 1xBet, создайте аккаунт, если еще этого не делали, и поставьте в личном кабинете отметку об участии в бонусных акциях. Также вам необходимо заполнить свои личные данные: ФИО, электронный адрес и страну проживания. Еще один важный пункт, который нужно выполнить - предоставить свой номер телефона и активировать его.

Выполнили все перечисленные шаги? Тогда переходите на страницу акции и выбирайте матч, на который хотите поставить. Затем сделайте ставку на точный счет выбранного поединка и со спокойной душой наслаждайтесь спортивным действом. Если результат будет не таким, как вы предсказали, 1xBet вернет вам средства в виде промокода на фрибет!