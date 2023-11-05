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Агент: Нестор зимой может перейти в «Зенит»

Дата публикации: 05-11-2023

Андре Кюри прокомментировал слухи о возможном переходе Родриго Нестора, интересы которого он представляет, в «Зенит».

«Действительно, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой может состояться», - сообщил агент изданию «РБ Спорт».

Контрактом Нестора владеет «Сан-Паулу», воспитанником которого он является. С бразильской командой хавбек связан трудовыми отношениями до конца февраля 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 54 встречи за «Сан-Паулу» (2 забитых мяча, 8 результативных передач). Также Родриго получил 12 предупреждений.

Ориентировочный ценник на Нестора составляет 7 млн евро («Transfermarkt»).

В 2017 году полузащитник в составе сборной Бразилии U17 выиграл чемпионат Южной Америки.

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