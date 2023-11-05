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Алькантара уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона

Дата публикации: 05-11-2023

По данным ресурса «TEAMtalk», ближайшим летом «Ливерпуль» может завершить сотрудничество с Тьяго Алькантарой.

«Мерсисайдцы» не будут пролонгировать сотрудничество с хавбеком, соглашение с которым рассчитано до лета 2024 года. Руководство клуба не устраивают постоянные травмы испанца. Не исключено, что по истечении контракта с «Ливерпулем» Алькантара вернется в «Барселону», в которой начиналась его карьера.

Состав «красных» центральный полузащитник пополнил осенью 2020 года. В текущем сезоне 32-летний футболист еще не появлялся на поле.

Transfermarkt.de оценивает Тьяго в 12 000 000 евро.

За испанскую сборную Алькантара провел 46 встреч (2 забитых мяча).

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