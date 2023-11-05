«Динамо» интересуется нападающим «Оренбурга» Воробьевым

Дата публикации: 05-11-2023

«РБ Спорт» информирует, что «Динамо» рассматривает вариант с подписанием Дмитрия Воробьева, защищающего цвета «Оренбурга». При этом переговоров по трансферу пока не было.



Источник отмечает, что на подписании центрфорварда настаивает Марцел Личка, минувшим летом возглавивший «Динамо». Специалист знаком с возможностями игрока по совместной работе в оренбургской команде.



Срок действия контракта Воробьева с «сине-белыми» ограничен июнем 2025 года. В сезоне 2023/2024 нападающий был задействован в 13 встречах, отличившись 4 раза и отдав 1 результативный пас.



Рыночный ценник на 25-летнего россиянина равняется 0,9 млн евро (источник – Transfermarkt.de).