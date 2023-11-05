Дайер и «Тоттенхэм» провалили переговоры, хавбек хочет покинуть клуб летом

Дата публикации: 05-11-2023

Эрик Дайер по окончании сезона может уйти из «Тоттенхэма». Переговоры сторон по новому контракту провалились. Информацию опубликовал ресурс «Football Insider».



После провала переговоров по продлению контракта защитник решил покинуть лондонскую команду ближайшим летом, когда его соглашение со «шпорами» истечет. Дайер собирается отработать нынешний трудовой договор с клубом до конца и не планирует уходить из «Тоттенхэма» в январе.



Центрбек начинал заниматься футболом в «Спортинге», из которого и перебрался в лондонский клуб. Ранее сообщалось, что Дайер может вернуться в Португалию.



В этом сезоне 29-летний исполнитель еще не выходил на поле в составе «шпор».



Ценник на Дайера составляет € 18 млн.