Киевское «Динамо» объявило имя нового тренера после ухода Луческу

Дата публикации: 05-11-2023

Исполнять обязанности наставника «Динамо» доверено Александру Шовковскому. Информация появилась на сайте украинской команды.



Ранее клубом руководил Мирча Луческу, ставший главным тренером киевлян 3 года назад. В минувшую пятницу после проигрыша «Шахтеру» 78-летний румынский специалист решил подать в отставку. После расторжения контракта с «бело-синими» Луческу сообщил, что заканчивает карьеру тренера.



Шовковскому ранее уже доводилось быть наставником киевского клуба. В заключительной части минувшего сезона Мирче провели операцию на ноге, и он какое-то время находился на больничном, в этот период команду возглавлял Шовковский.



После 10 туров «Динамо» находится на 8-й строчке в УПЛ, имея в своем активе 16 очков.