Стало известно, кого хочет подписать «Реал» в случае неудачи с трансфером Мбаппе

Дата публикации: 05-11-2023

«Sport Bild» выяснил, кем может усилиться «Реал» в случае провала переговоров по Килиану Мбаппе летом 2024 года. Мадридцы намерены подписать Джамала Мусиалу, выступающего за «Баварию».



Ранее СМИ сообщали, что атакующий хавбек не спешит пролонгировать соглашение с мюнхенской командой. При этом интерес к нему сохраняют несколько европейских грандов. В своих рядах Мусиалу также хотели бы видеть «Ливерпуль» и «Ман Сити».



Футболист связан с «Баварией» контрактными отношениями до середины 2026 года. В сезоне 2023/2024 на счету 20-летнего полузащитника 12 встреч за мюнхенцев, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами.



Ориентировочный ценник на Мусиалу составляет 110 млн евро (по версии «Transfermarkt»).