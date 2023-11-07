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Агент Ариаса: «Зенит» – не единственный клуб, который следит за Джоном

Дата публикации: 07-11-2023

Джанфранко Петруциелло, работающий с Джоном Ариасом, поделился своим мнением касательно возможного перехода вингера в «Зенит».

«Не только «Зениту» интересен Ариас. «Флуминенсе» не будет обсуждать его трансфер до конца этого года. Мы же открыты к предложениям от российских клубов», - публикует заявление агента ресурс «Metaratings».

Ранее СМИ писали, что «Зениту» интересен вингер «Флуминенсе». Петербуржцы предлагают бразильской команде 12 000 000 евро.

Трудовые отношения Ариаса с «Флуминенсе» действуют до конца августа 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 54 игры (9 забитых мячей, 13 результативных пасов).

Рыночный ценник на колумбийца составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).

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