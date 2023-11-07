Фанаты «Милана» собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами на игре с «ПСЖ»

Дата публикации: 07-11-2023

Джанлуиджи Доннарумму ожидает весьма неприятный сюрприз от фанатов «Милана».



«Football Italia», указывая в качестве источника «Il Corriere della Sera», пишет, что болельщики «россонери» на матче Лиги чемпионов собираются забросать экс-голкипера итальянской команды фальшивыми банкнотами. Помимо этого, на них будут футболки с 71-м номером, что по неаполитанским традициям трактуется как «человек без ценностей».



Доннарумма впервые приедет на «Сан-Сиро» вместе с «ПСЖ». С момента перехода в парижскую команду вратарь дважды выступал на миланской арене в составе национальной команды и был освистан болельщиками «россонери».



«Милан» сыграет с «Пари Сен-Жермен» 7-го ноября. По итогам 3-х туров команда Стефано Пиоли располагается на последнем месте в группе, парижане идут на первой строчке.