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Милитао вскоре подпишет новый контракт с «Реалом»

Дата публикации: 07-11-2023

Эдер Милитао заключит с «Реалом» новый трудовой договор. Информация появилась в «Twitter» (с недавнего времени соцсеть «X») Фабрицио Романо.

Сообщается, что защитник подпишет со «сливочными» контракт до лета 2028 года. По новому соглашению размер отступных за бразильца составит 1 млрд евро. В скором времени контракты с мадридцами также перезаключат Камавинга и Вальверде.

Милитао защищает цвета «Реала» с 2019 года. В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего футболиста 1 встреча в составе «галактикос» (без результативных действий).

Срок действия текущего контракта с центрбеком ограничен летом 2025 года. Ориентировочная стоимость Милитао равняется 70 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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