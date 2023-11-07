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Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за перелома стопы

Дата публикации: 07-11-2023

Дмитрий Кондратов, председательствующий в совете директоров «Пари НН», раскрыл информацию о сроках восстановления Матео Стаматова. Защитник травмировался в игре с ЦСКА, прошедшей 5-го ноября.

«У Матео выявлен перелом стопы. Он пропустит около 3-4 недель», - публикует слова Кондратова издание «Спорт-Экспресс».

На игру с ЦСКА Стаматов вышел в стартовом составе нижегородской команды, но на 27-й минуте ему потребовалась замена.

В «Пари НН» защитник перебрался минувшим летом из «Оренбурга». В сезоне 2023/2024 он сыграл в 10 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Трудовые отношения Стаматова с нижегородцами действуют до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего болгарина в 0,7 млн евро.

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