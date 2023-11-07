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«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»

Дата публикации: 07-11-2023

По данным «Todofichajes», следующим клубом Давида Алабы может стать «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы», продолжающие поиски усиления в линию защиты, заинтересованы в услугах футболиста «Реала».

Примечательно, что австриец может оказаться уже третьим игроком, который в последние годы перебрался из Мадрида в Манчестер. Ранее «МЮ» подписал Каземиро и Рафаэля Варана, также выступавших за «Реал».

«Сливочные» заключили контракт с Алабой в июле 2021 года. Защитник примкнул к мадридской команде в статусе свободного агента.

В этом сезоне на счету 31-летнего австрийца 11 встреч за «сливочных» (1 ассист).

Алаба связан контрактом с «Реалом» до середины 2026 года. Рыночный ценник на защитника равняется 40 млн евро.

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