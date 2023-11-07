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«Спартак» зимой намерен ограничиться двумя трансферами

Дата публикации: 07-11-2023

В январе руководство «Спартака» планирует ограничиться точечными трансферами. Согласно информации, которой располагает ресурс «Metaratings», москвичи подпишут не больше 2 футболистов.

Даже если «красно-белые» расстанутся с Гильермо Абаскалем, то заметных коррективов в трансферные планы команды внесено не будет.

Также сообщается, что Антонио Санабрия, выступающий за «Торино», вряд ли окажется в «Спартаке», если Абаскаль продолжит тренировать клуб.

Минувшим летом состав «народной команды» пополнился сразу 4 новичками. Москвичи усилились Тео Бонгонда, Олегом Рябчуком, Срджаном Бабичем и Хесусом Мединой.

По итогам 14 туров «Спартак» с 21 набранным очком расположился на 5-й строчке в таблице РПЛ.

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