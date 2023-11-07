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«Ньюкасл» на долгий срок потерял ключевого защитника

Дата публикации: 07-11-2023

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн пропустит несколько месяцев из-за травмы позвоночника. Об этом рассказал главный тренер «сорок» Эдди Хау на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов.

«К сожалению, Дэн какое-то время будет отсутствовать. Это может быть пара месяцев. Он неудачно приземлился и повредил позвоночник. Это большой удар для нас. Дэн имеет огромное значение для команды со времени своего прихода, по множеству разных причин. Его характер, его решимость, его опыт и универсальность делают Бёрна одним из ключевых игроков «Ньюкасла»», - приводит слова 45-летнего специалиста «Goal».

Бёрн получил травму в матче с «Арсеналом» (1:0). Фулбека заменили в перерыве встречи.

В нынешнем сезоне Дэн провел 15 матчей за «Ньюкасл Юнайтед» во всех турнирах и забил в них два гола. В октябре 31-летний англичанин продлил контракт с «сороками» до лета 2025 года.

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