Фил Невилл стал главным тренером «Портленд Тимберз» из МЛС

Дата публикации: 07-11-2023

«Портленд Тимберз», выступающий в МЛС, официально объявил о назначении англичанина Фила Невилла главным тренером команды. Контракт с ним заключен до 2026 года.



46-летний Фил известен выступлениями за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Впоследствии он немало лет работал ассистентом тренера в молодежной сборной Англии (под началом Стюарта Пирса), «МЮ» (штаб Дэвида Мойеса), «Валенсии» (начинал вместе с братом Гари), сборной Канады (2023 год).



Только в двух местах Неву-младшему довелось поработать главным тренером – женской сборной Англии (2018¬–2021, полуфинал ЧМ) и «Интере Майами». В команде Дэвида Бекхэма Фил трудился с января 2021-го по июнь 2023-го, набирая в среднем лишь 1,32 очка за игру.



«Портленд Тимберс», как и «Интер Майами», в завершившемся регулярном сезоне МЛС не сумел пробиться в плей-офф. Команда под руководством сперва Джованни Саварезе, а затем Майлза Джозефа заняла 10-е место в Западной конференции, набрав 43 очка в 34 поединках.