Луческу близок к назначению в кризисный европейский клуб

Дата публикации: 07-11-2023

Мирча Луческу не собирается долго засиживаться без работы после ухода из «Динамо» (Киев).



Прошло всего 3 дня после поражения от «Шахтёра» и отставки, но у 78-летнего румына уже есть вариант трудоустройства в Европе.



«Я получил информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другим клубом. «Бешикташ» хочет его. Теперь посмотрим, будет ли достигнуто соглашение», - заявил румынский журналист Дечебал Редулеску в комментарии «Digi Sport».



Нынешний сезон складывается для «Бешикташа» ужасно – пятое место чемпионата и дно группы Лиги конференций, куда турки не пустили как раз «Динамо». Месяц назад «черные орлы» уволили Шенола Гюнеша и назначили временного тренера Бурака Йылмаза (2 победы и 2 поражения в 4 матчах). Луческу уже сотрудничал с «Бешикташем» с 2002 по 2004 год.