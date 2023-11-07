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Луческу близок к назначению в кризисный европейский клуб

Дата публикации: 07-11-2023

Мирча Луческу не собирается долго засиживаться без работы после ухода из «Динамо» (Киев).

Прошло всего 3 дня после поражения от «Шахтёра» и отставки, но у 78-летнего румына уже есть вариант трудоустройства в Европе.

«Я получил информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другим клубом. «Бешикташ» хочет его. Теперь посмотрим, будет ли достигнуто соглашение», - заявил румынский журналист Дечебал Редулеску в комментарии «Digi Sport».

Нынешний сезон складывается для «Бешикташа» ужасно – пятое место чемпионата и дно группы Лиги конференций, куда турки не пустили как раз «Динамо». Месяц назад «черные орлы» уволили Шенола Гюнеша и назначили временного тренера Бурака Йылмаза (2 победы и 2 поражения в 4 матчах). Луческу уже сотрудничал с «Бешикташем» с 2002 по 2004 год.

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