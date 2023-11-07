«Интер» надолго потерял своего лидера

Дата публикации: 07-11-2023

Центральный защитник «Интера» Бенжамен Павар выбыл на срок до двух месяцев.



В матче 11-го тура Серии А с француз повредил связки. Из-за вывиха коленной чашечки ему придётся носить бандаж около 3-4 недель, информирует официальный сайт «нерадзурри».



Павар пропустит как предстоящий международный перерыв, так и оставшиеся матчи группового этапа Лиги чемпионов. Помимо этого, Бенжамен не сможет помочь команде в играх чемпионата Италии против «Ювентуса», «Наполи» и «Лацио».



Для Павара эта травма особенно неприятна, поскольку он наконец-то получил шанс в сборной Франции сыграть на позиции центрдефа, о чём давно мечтал. Ранее под руководством Дидье Дешама 27-летний футболист выступал исключительно на правом фланге обороны.