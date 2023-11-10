1xBet примет участие в выставке SiGMA Malta Europe Summit 2023

Дата публикации: 10-11-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet станет одним из спонсоров SiGMA Malta Europe Summit 2023 – одной из крупнейших европейских выставок, посвященных индустрии гемблинга. В этом году саммит пройдет с 13 по 17 ноября на судостроительных верфях MМH в Валлетте.

Посетители легко найдут стенд 1xBet, который будет расположен прямо у входа (Booth 2146). Гости смогут пообщаться с представителями 1xBet, получить информацию о трендах индустрии и новых возможностях для заработка с партнерской программой бренда. Также посетители смогут принять участие в уникальном аттракционе Moneyball, а те, кто оставит визитку, примут участие в розыгрыше нового iPhone.

«На SiGMA Malta Europe Summit 2023 соберутся ведущие представители индустрии. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить свой продукт на самом высоком уровне и будем рады поделиться информацией о преимуществах работы с 1xBet», – заявили представители букмекерской компании.

В рамках выставки состоится вручение наград SiGMA Europe Awards 2023 - одной из самых престижных европейских премий индустрии iGaming. В этом году 1xBet поборется за награды сразу трех категориях: «Партнерская программа года», «Спортивный букмекер года» и «Киберспортивный оператор года».

Приготовьтесь к встрече с мировым гейминг-сообществом в Валлетте: вас ждут 800 спонсоров и экспонентов, 25 000 делегатов и 250 спикеров.

Свяжитесь со своим представителем и станьте нашим дорогим гостем на Мальте!

Об 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 16-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA Malta Europe Summit 2023

SiGMA Malta Europe Summit 2023— одна из крупнейших европейских выставок, посвященных индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.