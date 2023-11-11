В «Ювентусе» отреагировали на новость о Сперцяне

Дата публикации: 11-11-2023

В пресс-службе «Ювентуса» прокомментировали слухи об интересе туринцев к Эдуарду Сперцяну, защищающему цвета «Краснодара».



Ранее ряд источников сообщили, что скауты итальянской команды просматривали записи игр, в которых принимал участие полузащитник «быков». Также они побывали на нескольких матчах армянской сборной.



«Ювентусу» интересен Сперцян? Мы не даем комментариев по трансферным слухам», - цитирует представителя пресс-службы туринцев «Чемпионат».



С «Краснодаром» Сперцян связан контрактом до середины 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека 17 встреч в футболке «быков» (6 забитых мячей, 3 голевые передачи).



Рыночная стоимость Сперцяна равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).