«Реал» может подписать форварда из Бундеслиги

Дата публикации: 11-11-2023

«Реал» продолжает искать усиление в атакующую линию. Возможным новичком «сливочных» может стать нападающий «Лейпцига». Речь идет о Беньямине Шешко. Информацией поделился ресурс «TodoFichajes».



За «красных быков» словенец выступает с июля 2023 года. В Германию он перебрался из «Зальцбурга» и обошелся «Лейпцигу» в 24 млн евро. Трудовые отношения Шешко с немецкой командой рассчитаны до середины 2028 года.



В нынешнем сезоне в активе 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 15 матчах за «быков». Ориентировочный ценник на него составляет 30 000 000 евро («Transfermarkt»).



В сборной Словении Шешко дебютировал в 2021 году. Всего за национальную команду Беньямин провел 23 встречи (9 забитых мячей).