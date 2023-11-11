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«Ньюкаслу» интересен защитник «Лилля»

Дата публикации: 11-11-2023

«90min» информирует, что «Ньюкаслу» интересен Тьягу Джало, права на которого принадлежат «Лиллю». Англичане попробуют оформить его переход в 2024 году.

Контракт Джало с «Лиллем» истекает следующим летом, потому по окончании текущего сезона защитник может стать свободным агентом.

Во французском клубе португалец находится с августа 2019 года. До этого он выступал за молодежную команду «Милана» U19. Трансфер Джало обошелся «Лиллю» в 4 млн евро.

Весной этого года центрбек серьезно травмировался, у него диагностировали разрыв крестообразной связки. В результате он остался вне футбола на длительный срок. В настоящий момент Джало продолжает восстановление после травмы.

Transfermarkt.de оценивает 23-летнего португальца в 16 млн евро.

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