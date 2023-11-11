«Вильярреал» второй раз за сезон уволил главного тренера

Дата публикации: 11-11-2023

«Вильярреал» объявил о расставании с Пачетой (настоящее имя – Хуан Хосе Мартин Рохо), возглавлявшим команду с 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



«Клуб выражает благодарность Пачете и его тренерскому штабу за профессионализм и самоотверженность. Желаем успехов в профессиональном будущем», - говорится в заявлении.



Временным тренером «жёлтой субмарины» станет футбольный директор клуба Мигель Анзель Тена. Он проведет предматчевую субботнюю тренировку, выступит на пресс-конференции, а в воскресенье выведет команду на поединок против «Атлетико» (Мадрид).



Это уже второе увольнение тренера в «Вильярреале» в этом сезоне. В начале сентября в отставку ушел Кике Сетьен.



За два месяца во главе «жёлтой субмарины» Пачета провел 12 игр, в которых его команда 5 раз победила, трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла. В настоящее время «Вильярреал» находится на 13 месте в чемпионате Испании и на второй позиции в группе Лиги Европы с «Ренном», «Панатинаикосом» и «Маккаби Хайфа», имея один матч в запасе.