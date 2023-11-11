Эзе связал свое будущее с «Пэлас» до 2027 года

Дата публикации: 11-11-2023

Эберечи Эзе пролонгировал сотрудничество с «Кристал Пэлас» еще на 3,5 года. Новое соглашение 25-летнего полузащитника с клубом будет действовать до июня 2025 года. Информацию разместил ресурс «BBC».



После переподписания контракта недельная зарплата Эзе увеличилась до 100 тысяч фунтов.



В «Кристал Пэлас» футболист перебрался из «КПР» в 2020 году. За его трансфер клуб заплатил 19,5 млн фунтов. В этом сезоне в активе атакующего хавбека 10 встреч за «стекольщиков», в которых он отличился 1 раз и отдал 3 результативных паса.



Рыночный ценник на англичанина составляет € 48 млн (источник – «Transfermarkt»).



Ранее интерес к Эзе проявляли «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», поэтому, несмотря на продление контракта, в конце сезона игрок может сменить команду.