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Эзе связал свое будущее с «Пэлас» до 2027 года

Дата публикации: 11-11-2023

Эберечи Эзе пролонгировал сотрудничество с «Кристал Пэлас» еще на 3,5 года. Новое соглашение 25-летнего полузащитника с клубом будет действовать до июня 2025 года. Информацию разместил ресурс «BBC».

После переподписания контракта недельная зарплата Эзе увеличилась до 100 тысяч фунтов.

В «Кристал Пэлас» футболист перебрался из «КПР» в 2020 году. За его трансфер клуб заплатил 19,5 млн фунтов. В этом сезоне в активе атакующего хавбека 10 встреч за «стекольщиков», в которых он отличился 1 раз и отдал 3 результативных паса.

Рыночный ценник на англичанина составляет € 48 млн (источник – «Transfermarkt»).

Ранее интерес к Эзе проявляли «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», поэтому, несмотря на продление контракта, в конце сезона игрок может сменить команду.

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