Защитник «Краснодара» Кайо в этом году уже не сыграет

Дата публикации: 11-11-2023

Издание «РБ Спорт» пишет, что до конца года Кайо, выступающий в составе «Краснодара», на поле не появится.



В настоящий момент бразилец находится в России, где проходит его восстановление. По всей видимости, центрдеф сможет присоединиться к «быкам» лишь на зимних сборах.



Кайо стал игроком «Краснодара» в 2019 году. До этого он защищал цвета португальской «Санта-Клары». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до следующего лета.



В сезоне 2023/2024 Кайо появлялся на поле в составе «быков» в 7 встречах и отметился в них 1 забитым мячом. Повреждение защитник получил в августе в игре против «Факела», завершившейся нулевой ничьей.



Рыночная стоимость бразильца составляет 2 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).