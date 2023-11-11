«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за одноклубника Субименди

Дата публикации: 11-11-2023

По данным ресурса «Football.London», «Арсенал» проявляет предметный интерес к Мартину Субименди. За опорника «Реал Сосьедада» лондонский клуб готов выложить 52 млн фунтов (порядка 60 млн евро).



Субименди обучался футболу в системе баскской команды. За основу «Реал Сосьедада» он выступает с 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом действует до середины 2027 года.



В нынешнем сезоне Мартин отличился 1 раз и сделал 1 ассист в 17 играх за «бело-голубых».



Согласно информации с портала Transfermarkt.de, ценник на Субименди составляет 40 000 000 евро.